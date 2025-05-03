¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Ï6²ó¤òÅê¤²1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢6Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¡£ËÉ¸æÎ¨¤ÏÎ¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î0.90¤È¤·¡¢4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÅêµå¤òÈäÏª¡£Â®µå¤Ï¥­¥ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÄã¤á¡¢Æâ³°¤ËÅê¤²Ê¬¤±¡¢6²ó2»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ÇËÞÂÇ¤Î»³¤òÃÛ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿»³ËÜ¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿