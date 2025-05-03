TravisJapan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ê25¡Ë¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè1ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakutenGirlsAward¡×¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤ÄTHEMOVIE¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ë¤é¤¤¤ª¤ó¤¯¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªTD¡¢¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡¢¤¿¤¤¤·¤¿ÅÙ¶»¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¸å¤Ë¾¾ÅÄËÜ¿Í¤¬±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê