¥´¥ê¥é£±Æ¬¤È¿Í´Ö£±£°£°¿Í¡¢¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©/Nick Migwi & Isaac Obooth/CNN¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¿Í´Ö£±£°£°¿Í¤È¥´¥ê¥é£±Æ¬¤ÎÀï¤¤¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤«¡½¡½¡£ÊÆ·Ç¼¨ÈÄ¥µ¥¤¥È¡Ö¥ì¥Ç¥£¥Ã¥È¡×¤Ç£µÇ¯Á°¤ËºÇ½é¤ËÄóµ¯¤µ¤ì¤¿¤³¤Î²¾Äê¤ÎÌä¤¤¤¬£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢µÄÏÀ¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ø¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ï£²²¯£·£°£°£°Ëü²ó¤¢¤Þ¤êÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£µÄÏÀ¤Ï£Ó£Î£Ó¤Î¶¹¤¤°ì³Ñ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¡¢µ¯¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ä¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼