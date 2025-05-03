Image: TRADEED ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¿ôÊ¬¤Ç²ã¤Î±Â¿©¤Ë¡£³Ú¤·¤¤¤Ï¤º¤Î»þ´Ö¤ò¼ÙËâ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¡¢Ã¯¤·¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤Þ¤·¤¤¾õ¶·¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢½¼ÅÅ¼°¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë²ã¼è¤ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡Ödelofer¡Ê¥Ç¥£¥í¥Õ¥¡¡¼¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£ÅÅ¸»¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤â»È¤¨¤Æ¡¢¿È¤ËÃå