¹Äµï¤ÎÉÙ»Î¸«Ï¦¡Ê¼Ì¿¿¡§ massyu / PIXTA¡Ëº£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦ ¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¤Ï²£ÉÍÎ®À±¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï»³ÅìµþÅÁ¤Î°úÂà¤ò°ú¤­»ß¤á¤¿¡¢ÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ï¢ºÜ¤Î¿·¤·¤¤µ­»ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤È¤­¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤¹¡£»³ÅìµþÅÁ¤ÎºÃÀÞ¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Îµººî¼Ô¡¦»³ÅìµþÅÁ¡Ê1761¡Á1816¡Ë¡£¹¾¸Í¿¼Àî¤Î¼Á²°¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿µþÅÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¯¤·¤Æ¡¢ÉâÀ¤³¨¤Ë´Ø¿´¤ò