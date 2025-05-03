¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛÇµÌÚºä46¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇµÌÚºä46¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¢¡ÇµÌÚºä46¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ìÇßß·ÈþÇÈ¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£¡×¤«¤éÑ³¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËë¤ò³«¤±¡¢¡Ö¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Þ¤Ç¹­¤¬¤Ã¤Æ