Âè72²ó½Õµ¨¹â¹»ÌîµåÀÅ²¬¸©Âç²ñ¤Ï5·î3Æü¤ËÁðÆåµå¾ì(ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è)¤Ç½à·è¾¡2»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¶ÍÍÛ¤È2024Ç¯²Æ½àÍ¥¾¡¹»¤ÎÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ÅìÉôÀªÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè1»î¹ç¤Ï2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢¶ÍÍÛ¤¬°ìµó3ÅÀ¤òµó¤²¡¢ÆüÂç»°Åç¤òÂà¤±¤Þ¤·¤¿¡£Âè2»î¹ç¤ÎÀ¾ÉôÀªÂÐ·è¤ÏÀ»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡ー¤¬²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿ÈØÅÄÆî¤Ë3-2¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡Àï¤È3°Ì·èÄêÀï¤Ï5·î5Æü¤ËÁðÆåµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ ¡ã½à·è¾¡