¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÆ£°æ²ÆÎø¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£°æ²ÆÎø¡¢ÈþµÓ±Ç¤¨¤ë¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¢¡Æ£°æ²ÆÎø¡¢Èþ¥Ç¥³¥ë¥ÆÈäÏªÆ£°æ¤Ï¥ä¥·¤ÎÌÚ¤Î³¨ÊÁ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Ã¸¤¤»ç¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬ºÝÎ©¤ÄÇö¼ê¤Î¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤