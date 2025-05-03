¡þ¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯-¥í¥Ã¥Æ¡Ê3Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Âç´ØÍ§µ×Åê¼ê¤¬ÀèÀ©ÅÀ¸¥¾å¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤­¤Þ¤·¤¿¤¬Ç´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¾ìÌÌ¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¡£ÀèÆ¬¤ò¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤â¡¢¥Ò¥Ã¥È¤È2Ï¢Â³¤Î»Íµå¤Ç2¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¡¦À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¡£Âç´ØÅê¼ê¤Ï½éµå¤«¤é3Ï¢Â³¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤âÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î