¢¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥óÂè£²Æü¡Ê£³Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ÉÍÌî£Ç£Ã¡á£¶£·£µ£±¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£²¡ËºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾£¹¥Û¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¡¢ÉÈÅÄ¤ß¤ÊÈþ¡Ê¥æ¥¢¥µ¾¦»ö¡Ë¤¬£±£±ÈÖ¤Þ¤Ç½ª¤¨¡¢£¶¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿û¾ÂºÚ¡¹¡Ê¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»ÊÝ¡Ë¡¢¿ÀÃ«¤½¤é¡ÊÍ¹Á¥¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¡¢¿¹ÅÄÍÚ¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡ËÌîÂô¿¿±û¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬£µ¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£±ÂÇº¹£²°Ì¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂçÎ¤Åí»Ò¡Ê°ËÆ£±à¡Ë¤¬£´¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç£¶°Ì¡£¾®½Ë¤µ¤¯¤é