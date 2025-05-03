¥Ò¥ë¥È¥ó¹­Åç¤Ï¡¢¡ÖEat Me! ¥Á¥§¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¥»¥¤¥ô¥©¥ê¡¼¤ò¡¢¥Á¥§¥¹¥Ü¡¼¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¾å¤ËÊÂ¤Ù¤¿¡£»ÀÌ£¤Î¤¢¤ë¥«¥é¥Þ¥ó¥·¡¼É÷Ì£¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤ò²Ã¤¨¤¿¿å¿§¤Î¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ö¥¢¥ê¥¹¡¦¥í¥ê¥Ý¥Ã¥×¡×¤ä¡¢¥ª¡¼¥­¥Ã¥ÉÉ÷Ì£¤òÅ»¤ï¤»¤¿¥«¥·¥¹¤È¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î2ÁØ¥à¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Á¥§¥·¥ã¡¼¥­¥ã¥Ã¥È