Omoinotake(¥ª¥â¥¤¥Î¥¿¥±)¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤¬·èÄê¡£2026Ç¯3·î15Æü(Æü)¤ËÃ±ÆÈ¸ø±é¡ÖOmoinotake Live at ⽇ËÜÉðÆ»´Û¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Omoinotake¡¢½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥é¥¤¥Ö¤¬³«ºÅ·èÄê¾ð´¶¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë²ÎÀ¼¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡ÈÍÙ¤ì¤Æµã¤±¤ë¡É¥°¥ë¡¼¥ô¤òÉð´ï¤Ë¡¢Éý¹­¤¤À¤Âå¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¢¥Î¥È¥ê¥ª¥Ð¥ó¥É¡¦Omoinotake¡£Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡ØPieces¡Ù¤ä¥¢¥Ë¥á¡ÖÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×Âè2´üÂè2¥¯¡¼¥ë¤ÎED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡×