Æ£°æ°ìÉ§(THE GROOVERS)¤È¥¦¥¨¥Î¥³¥¦¥¸(the HIATUS / Radio Caroline)¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈTASOGARE BUDDY¤¬8·î¡¢¡ãTOUR 2025 ¤¿¤½¤¬¤ì¥Ð¥Ç¥£¤Î²Æ¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¢¡TASOGARE BUDDY(Æ£°æ°ìÉ§ with ¥¦¥¨¥Î¥³¥¦¥¸) ²èÁüTASOGARE BUDDY¤Ï2025Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¡£4·î¤«¤é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï³ÆÃÏ¤ÇËþ°÷¸æÎé¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÈ¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ8·î¤è¤ê4¸ø±é¤ÎÄÉ²Ã¥Ä¥¢¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡ãTOUR 2025 ¤¿¤½¤¬¤ì¥Ð¥Ç¥£¤Î²Æ¡ä¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì