¶½Ê³¤È´¶Æ°¡ÄÀ¾Éð¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹À¾Éð¤ÎËÜµòÃÏ¡Ö¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ÏµåÃÄ²Î¡ÖËÊ¤¨¤í¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡×¤¬Î®¤ì¤ë¥é¥Ã¥­¡¼¥»¥Ö¥ó¤Ç¤ÎµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¢¥ì¥ª¤ÎÏ¢Â³¥Ð¥¯Å¾¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¡£¡Ö30ÉÃ´Ö¤Ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¥Ð¥Ã¥¯Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÇÂ¿¿ô¡×¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µ­Ï¿¤ò»ý¤Ä¥ì¥ª¤Î²ÚÎï¤Êµ»¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ó¿ô¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Þ