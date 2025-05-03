¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºå¿À¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¹Ã»Ò±à¡Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¤Îºå¿À¡½¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Î¥«¥ó¥Æ¥ìÃæ·Ñ¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¸ÅÅÄÆØÌé»á¡Ê59¡Ë¤¬¡¢ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤ÎÅêµå¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬¤³¤ì¤À¤±Âç¤­¤¤Åê¼ê¤ÏºÇ¶á¤¤¤Ê¤¤¡£Æ£Ï²°ÊÍè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Èº£µ¨¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë±¦ÏÓ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÅÅÄ»á¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Âç¤­¤¯¶Ê¤¬¤ë¥«¡¼¥Ö¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼