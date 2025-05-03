[5.3 J1Âè14Àá](ºë¶Ì)¢¨15:00³«»Ï¼ç¿³:º£Â¼µÁÏ¯<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º]ÀèÈ¯GK 1 À¾Àî¼þºîDF 3 ¥À¥Ë¡¼¥í¡¦¥Ü¥¶DF 4 ÀÐ¸¶¹­¶µDF 5 ¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Û¥¤¥Ö¥é¡¼¥Æ¥óDF 88 Ä¹¾ÂÍÎ°ìMF 6 ¾¾ËÜÂÙ»ÖMF 8 ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥µ¥ô¥£¥ªMF 13 ÅÏî´Î¿ËáMF 25 °Âµï³¤ÅÏMF 77 ¶â»ÒÂóÏºFW 24 ¾¾ÈøÍ¤²ð¹µ¤¨GK 16 À·ÀîÊâ¸«DF 26 ²®¸¶ÂóÌéDF 35 °æ¾åóÕÀ¸¿ÍMF 9 ¸¶¸ý¸µµ¤MF 10 ÃæÅçæÆºÈMF 14 ´Øº¬µ®ÂçFW 18 ¹â¶¶Íø¼ùFW 20 Ä¹ÁÒ´´¼ùFW 41 ÆóÅÄÍý±û´ÆÆÄ¥Þ¥Á