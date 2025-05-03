[5.3 J1Âè14Àá](¥Ñ¥Ê¥¹¥¿)¢¨15:00³«»Ï¼ç¿³:ÃÓÆâÌÀÉ§<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¬¥ó¥ÐÂçºå]ÀèÈ¯GK 22 °ì¿¹½ãDF 2 Ê¡²¬¾­ÂÀDF 3 È¾ÅÄÎ¦DF 4 ¹õÀî·½²ðDF 20 ÃæÃ«¿ÊÇ·²ðMF 7 ±§º´Èþµ®»ËMF 15 ´ßËÜÉðÎ®MF 16 ÎëÌÚÆÁ¿¿MF 47 ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¢¥é¡¼¥ÎMF 51 ËþÅÄÀ¿FW 23 ¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È¹µ¤¨GK 1 Åì¸ý½ç¾¼DF 24 ¹¾ÀîÍ¯À¶DF 33 ÃæÌî¿­ºÈMF 10 ÁÒÅÄ½©FW 8 ¿©ÌîÎ¼ÂÀÏºFW 11 ¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥êFW 17 »³²¼ÎÊÌéFW 40 Åâ»³æÆ¼«FW 42 ÆîÌîÍÚ³¤´ÆÆÄ¥À¥Ë¥¨¥ë