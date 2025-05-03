¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ICEx¡Ê¥¢¥¤¥¹¡Ë¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEBiDAN½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥ÈÅÐ¾ì¢¡ICEx¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥ÈÅÐ¾ì¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ICEx¤Ï¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ¤Ç¡Ö¥·¥Ö¥ä ¸á