3¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Á¤«¡ö»°·»Äï¤ÎÊì(@chi_ka_mam)¤µ¤ó¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø°ìÈÖ¤µ¤¤¤·¤ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ËÍ¡ÙÂè2ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤ ·»Äï»ÐËå¤Ï¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔÊ¿Åù¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥È¥é¥Ö¥ëÂ³½Ð¤ÎÍ¼Êý¡¢Ä¹ÃË¤«¤é¤ÎÍê¤ß¤ò¤­¤Ä¤¯ÃÇ¤Ã¤¿¡¢¤Á¤«¡ö»°·»Äï¤ÎÊì¤µ¤ó¡£Ä¹ÃË¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¼ä¤·¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡£ ©chi_ka_mam ©chi_ka_mam ©chi_ka_mam