¡Ö¤â¤¦»ÍÈ¾À¤µª°Ê¾å¤Î·îÆü¤¬Î®¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í...¡×¸µÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÎäÌ¶ÅÄÎµÇ·(63)=ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È=¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿Ãç´Ö¤ÎÊè»²¤ê¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£Åö»þ¤Î²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö5·î2Æü ÀÄÌÚÃ£Ç·Ì¿Æü ¿·ÎÐâÁ¤¤ ÁáÄ«¤ËÊè»²¤ê ·¯¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿ïÊ¬·Ð¤Ã¤¿¤Í ¤Þ¤¿°ì½ï¤ËSKA¤ä¤ê¤¿¤¤¤è ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¡¢¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î¥É¥é¥à¤Ç1999Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÌÚÃ£Ç·¤µ¤ó(µýÇ¯32)