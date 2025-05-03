¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ëµó¤¬¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢º£½µ¤ÏUEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤â½à·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¥æ¡¼¥ë¥´¡¼¥Ç¥ó¤ò4-1¤Ç·âÇË¤·¡¢¤â¤¦°ìÊý¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Ù¥Æ¥£¥¹¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ò2-1¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ù¥Æ¥£¥¹VS¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤Î°ìÀï¤ÇºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥£¥¹¤ÎFW¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤È¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤ÎGK¥À