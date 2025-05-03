¡Ê¼Ì¿¿¡§ Graphs¡¿PIXTA¡ËÀÜµÒ¶È¤Ë·È¤ï¤ë¿Í¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È°­¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥«¥¹¥Ï¥é¡¢°­°Õ¥¯¥ì¡¼¥à¤Ê¤É ¥Ï¡¼¥É¥¯¥ì¡¼¥à¤«¤é½¾¶È°÷¡¦ÁÈ¿¥¤ò¼é¤ëËÜ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄÅÅÄÂîÌé»á¤â¡¢¼«¿È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥¯¥ì¡¼¥àÂÐ±þ¤Î·Ð¸³¤«¤éÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÁêÃÌ¤Î·ï¿ô¤âÁý¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£°­¼Á¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤ä¥«¥¹¥Ï¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤­¤«¡¢ÄÅÅÄ»á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£½Õ¤Ë¥«¥¹¥Ï¥é¤¬Áý¤¨¤ë¡©