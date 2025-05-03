[5.3 J3Âè11Àá](ÀµÅÄ¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ÅÄîµÍµ¼ù<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ]ÀèÈ¯GK 21 ¥­¥à¡¦¥¸¥§¥ÒDF 3 ÂçÈªÎ´ÌéDF 8 »³ÆâÎ¦DF 22 ¹â¶¶Í¦ÍøÌéDF 43 ÌîÀ¥æÆÌéMF 7 À¾Â¼¶³»ËMF 20 ²¼ÀîÂÀÍÛMF 27 Æ£Â¼ÎçFW 17 »³ÃæÆ×´õFW 23 ¾®Ìî´Ø¸×Ç·²ðFW 38 ¾®À¾¹¨ÅÐ¹µ¤¨GK 13 ¶áÆ£°íÀ®DF 2 ÅÄÆ¬Î¼ÂÀDF 14 µÆÃÏ·òÂÀDF 25 ÃæÌîÎÏÎÜMF 6 ÊÆ¸¶½¨Î¼MF 11 ²Ã¡¹ÈþÅÐÀ¸MF 35 ¶Ì¾ëÂç»ÖFW 9 ÀÄÌÚæÆÂçFW 32 ²ÏÅÄÆÆ½¨´ÆÆÄ²­ÅÄÍ¥[FC´ôÉì]ÀèÈ¯GK 31 ¥»