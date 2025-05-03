[5.3 J3Âè11Àá](¥µ¥ó¥¢¥ë)¢¨15:00³«»Ï¼ç¿³:¿¢¾¾·òÂÀÏ¯<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¾¾ËÜ»³²íFC]ÀèÈ¯GK 1 ÂçÆâ°ìÀ¸DF 27 Æó¥ÎµÜ»üÍÎDF 36 ¾¾Â¼¸·DF 44 Ìî¡¹Â¼Âë¿ÍMF 10 µÆ°æÍª²ðMF 15 »³ËÜ¹¯ÍµMF 17 »³ËÜÎ¶Ê¿MF 18 Âç¶¶¾°»ÖMF 22 º´Áê°íÌÀMF 24 ¾®ÀîÂçµ®FW 42 ÅÄÃæÁÛÍè¹µ¤¨GK 33 ¥­¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥óDF 16 µÜÉôÂç¸ÊDF 40 Èõ¸ýÂçµ±DF 49 ËÜ´Ö¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥óMF 13 ÀÐ»³ÀÄ¶õMF 30 Ô¢Ê¬Î¶»ÊMF 41 Â¼±Û³®¸÷MF 46 °Â±ÊÎè±ûFW 11 ÀõÀîÈ»¿Í´ÆÆÄÁáÀîÃÎ