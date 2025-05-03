[5.3 J2Âè13Àá](±Ø¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:²¬ÉôÂó¿Í<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥µ¥¬¥óÄ»À´]ÀèÈ¯GK 12 Àô¿¹ÎÃÂÀDF 13 °æ¾åÂÀÀ»DF 32 ¾®ÀîÂç¶õDF 37 ¿¹²¼ÎçºÈMF 7 ¿·°æÀ²¼ùMF 11 À¾Àî½áMF 22 ¾¾ÅÄ±ÓÂÀÏºMF 27 Ý¯°æÃ¤ÆÁMF 33 À¾Ìð·ò¿ÍMF 77 ¥ô¥£¥­¥ó¥¿¥¹¡¦¥¹¥ê¥ô¥«FW 47 ¿·Àî»Ö²»¹µ¤¨GK 35 Æâ»³·½DF 4 º£ÄÅÍ¤ÂÀDF 23 ËÌÅç°êºÈDF 91 ¾å¸¶ËÒ¿ÍMF 2 ¾¾ËÜÆäÀ¸MF 16 À¾ß··òÂÀMF 18 ÆüÌîæÆÂÀMF 44 ËÙÊÆÍ¦µ±FW 19 ÎëÌÚÂçÃÚ´ÆÆÄ¾®µÆ¾¼Íº[¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤