[5.3 J3Âè11Àá](ÇòÇÈ¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ËÙÁ±¿Î<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC]ÀèÈ¯GK 16 »³Æâ¹¯ÂÀDF 3 ¿ù°æñ¥DF 7 ÀéÉÛ°ìµ±DF 29 ²¬ºê¿µDF 44 ÀÄÌÚµÁ¹§MF 6 ÅÏîµ±ÑÍ´MF 11 Ê¡ÅÄË¾µ×ÅÍMF 27 »³¸ýÂî¸ÊMF 73 ÅÄÃæÌ­ÌéFW 9 ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¥Ã¥Æ¥£FW 18 ²ÏÂ¼·Ä¿Í¹µ¤¨GK 1 Æ£Åè±É²ðDF 26 ÀîÅç¸ù¾©MF 8 Æ£Â¼·ÄÂÀMF 14 µÈÈøÆú¼ùMF 19 °ðÍÕ½¤ÅÚMF 20 Ô¤Æ»¾­ÎÉFW 10 ÉðÀ±ÌïFW 36 ÊÆß·Îá°áFW 92 ¥ó¥É¥«¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥¹´ÆÆÄÁêÇÏÄ¾¼ù[Æà