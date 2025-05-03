[5.3 J2Âè13Àá](ND¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ÀèÎ©·½¸ã<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á]ÀèÈ¯GK 1 ¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ò¥å¥ï¡¼¥É¡¦¥Ù¥ëDF 4 À¾Â¼·ÅÍ´DF 5 °ÂÉô¿ò»ÎDF 15 Àî°æÊâMF 14 ºäËÜÏË´ðMF 17 ²ÃÆ£Àé¿ÒMF 42 ¥¤¥µ¥«¡¦¥¼¥¤¥óMF 71 ÃæÂ¼Î¼ÂÀÏ¯MF 88 ÅÚµïÀ»¿¿FW 9 ¹â¶¶½áºÈFW 55 ËÙ¶â½ÔÌÀ¹µ¤¨GK 31 »ûÌçÎ¦DF 6 »³ÅÄÂóÌ¦DF 22 ¾ëÏÂÈ»ñ¥MF 7 ¹â¹¾Îï±ûMF 10 ÝæÅÄÎ¼¿¿MF 20 µÈÈø³¤²ÆMF 25 Ô¢Ê¬¿­ÂÀÏºFW 11 Æ£ËÜ²Â´õFW 90 ¥Ç¥£¥µ¥í»¸¥·¥ë¥ô¥¡