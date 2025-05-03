[5.3 J2Âè13Àá](JIT¥¹)¢¨13:30³«»Ï¼ç¿³:¾¾ß··ÄÏÂ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ]ÀèÈ¯GK 1 ²ÏÅÄ¹¸Ê¼DF 2 °æ¾å¼ùDF 22 ¾®½ÐÍªÂÀDF 40 ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Þ¥ó¥·¥ãMF 6 ¾®ÎÓ´äµûMF 14 ÅÄÃæÍºÂçMF 16 ÎÓÅÄÞæÌéMF 24 º´Æ£·Ã²ðMF 25 Ê¿ÄÍÍªÃÎMF 48 ¥ô¥¡¥¦¡¦¥½¥¢¥ì¥¹FW 44 ÆâÆ£ÂçÏÂ¹µ¤¨GK 97 Åì¥¸¥ç¥óDF 3 Â¹Âç²ÏDF 4 »³ËÜ±Ñ¿ÃDF 5 °ìÀ¥Âç¼÷MF 7 ¹ÓÌÚæÆMF 20 ±óÆ£¸÷FW 19 µÜºê½ã¿¿FW 29 ÂçÅç¹¯¼ùFW 49 ¥Í¡¼¥ß¥¢¥¹´ÆÆÄÂçÄÍ¿¿»Ê[ÆÁÅç