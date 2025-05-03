[5.3 J3Âè11Àá](¥Ô¥«¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:º´¡¹ÌÚ¿µºÈ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô]ÀèÈ¯GK 41 ÈÓÅÄ²í¹ÀDF 35 º¸¹ç½¤ÅÚDF 55 Æ£°æÍÕÂçDF 99 ÉíÌÚÍºÌéMF 2 ÆâÅÄ¿ð¸ÊMF 8 ¿¹Í¦¿ÍMF 13 Á°ÀîÂç²ÏMF 15 ´äËÜÏÂ´õMF 33 ²Ï¾å¾­Ê¿MF 60 ¿¹ÀîÍµ´ðFW 22 ÂçÌîÍÔÊ¿¹µ¤¨GK 1 º£Â¼Í¦²ðDF 3 °æÎÓ¾ÏMF 6 Ä¹Ã«ÀîÈ»MF 10 ÀîÀ¾æÆÂÀMF 96 µÈÅÄ¿ØÊ¿FW 20 ¥É¥¥¥ó¥¬FW 23 ´ä´ß½¡»ÖFW 24 ¾åÌîµ±¿ÍFW 90 ¸åÆ£Í¥²ð´ÆÆÄÊÆ»³ÆÆ»Ö[Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC]