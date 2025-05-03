[5.3 J2Âè13Àá](Æ£»Þ¥µ)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:¿ÜÃ«Íº»°<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[Æ£»ÞMYFC]ÀèÈ¯GK 41 ËÌÂ¼³¤¥Á¥Ç¥£DF 3 ÎëÌÚæÆÂÀDF 4 ÃæÀîÁÏDF 5 ÆïËÜÂî³¤MF 8 ÀõÁÒÎ÷MF 11 ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥óMF 13 ÂçÁ¾º¬¹­ÂÁMF 15 ¿ùÅÄ¿¿É§MF 19 ¥·¥Þ¥Ö¥¯¡¦¥«¥º¥è¥·MF 50 ¶â»ÒæÆÂÀFW 9 ÀéÍÕ´²ÂÁ¹µ¤¨GK 1 Ï»È¿Í¦¼£DF 2 ÀîÅçÕòDF 25 ÃæÂ¼ÎÃMF 6 À¤À¥·¼¿ÍMF 10 ±ÝËÜ·¼¸ãMF 17 ²¬ß·¹·À±MF 27 Á°ÅÄæÆçýFW 7 ¾¾ÌÚ½ÙÇ·²ðFW 29 ¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥«¡¦¥»¥ó¥´¡¼¥ë¡¦¥Á¥§¥¯´ÆÆÄ¿Ü