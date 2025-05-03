[5.3 J3Âè11Àá](°¦Âë)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:Ô¢µÈ¿¿¸ã<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ]ÀèÈ¯GK 1 ÅÏÊÕ·òÂÀDF 4 ¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥ê¥Ã¥·DF 5 ¼Äºêµ±ÏÂDF 16 »°¸¶½¨¿¿DF 22 °ì´ÝÂçÃÏMF 14 ÆÁ±Ê¹¸ÂÀÏºMF 18 ¿û°æÂóÌéMF 24 ÌøÄ®³¡ÍÔFW 8 ÎëÌÚ·ý»ÎÏºFW 9 ÎëÌÚÎØÂÀÏ¯¥¤¥Ö¥é¥Ò¡¼¥àFW 17 Æ£°æ·ú¸ç¹µ¤¨GK 21 Á°ÅÄÃèÅÎDF 2 µÜÏÆÌÐÉ×DF 15 ÃæÂ¼Í¦ÂÀMF 6 ±ó»³Íª´õMF 10 º´Æ£¾°µ±MF 13 ÅÏ°ææÆÎ°MF 37 ÃæÌîÍÚæÆFW 19 ã·Æ£³ØFW 20 ÀîËô·ø¸ë´ÆÆÄÃæ»³²í»Ë[