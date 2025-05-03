[5.3 J2Âè13Àá](NACK)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:Ãæ°æÉÒÇî<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã]ÀèÈ¯GK 1 ³Þ¸¶¹·»ËDF 4 »Ô¸¶Íù²»DF 5 ±º¾å¿Îµ³DF 55 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦MF 7 ¾®Åç´´ÉÒMF 14 ÀôÉ¢Ü¿MF 20 ²¼¸ýÃÕÍÕMF 23 ¿ùËÜ·òÍ¦MF 29 ¥«¥×¥ê¡¼¥ËMF 41 Ã«ÆâÅÄÅ¯Ê¿FW 90 ¥ª¥ê¥ª¥é¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¹µ¤¨GK 21 ²ÃÆ£Í­µ±DF 33 ÏÂÅÄÂóÌéDF 34 Â¼¾åÍÛ²ðDF 37 ´Ø¸ý³®¿´MF 6 ÀÐÀî½Óµ±MF 15 Ãæ»³¹·ÂçFW 9 ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹FW 10 Ë­ÀîÍºÂÀFW 42 Æ£°æ°ì»Ö´ÆÆÄ