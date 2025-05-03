[5.3 J1Âè14Àá](E¥Ô¡¼¥¹)¢¨13:00³«»Ï¼ç¿³:Ä¹Ê÷Þæ´õ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç]ÀèÈ¯GK 1 ÂçÇ÷·É²ðDF 4 ¹ÓÌÚÈ»¿ÍDF 19 º´¡¹ÌÚæÆDF 33 ±öÃ«»ÊMF 6 ÀîÊÕ½ÙMF 14 ÅÄÃæÁïMF 24 Åì½Ó´õMF 39 ÃæÂ¼ÁðÂÀMF 41 Á°ÅÄÄ¾µ±MF 51 ²ÃÆ£Î¦¼¡¼ùFW 9 ¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¹µ¤¨GK 26 ¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥ó¥®DF 3 »³ºêÂçÃÏDF 15 ÃæÌî½¢ÅÍMF 5 ¾¾ËÜÂçÌïMF 18 ¿ûÂçµ±MF 20 °æ¾åÄ¬²»MF 32 ±ÛÆ»ÁðÂÀMF 44 ÀçÇÈÂç»ÖFW 36 °æ¾å°¦Îü´ÆÆÄ¥ß¥Ò¥ã¥¨¥ë¡¦¥¹¥­¥Ã¥Ù[¥¢