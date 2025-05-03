[5.3 J3Âè11Àá](CFS)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ÌðÌî¹ÀÊ¿<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£]ÀèÈ¯GK 31 Áêß·¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥³¥¢¥ßDF 5 ±ü°æÎÊDF 15 º´Æ£´îÀ¸DF 22 ÎëÌÚÍµÅÍDF 28 ¾®À¾·ÄÂÀÏºMF 10 ²¬ÄíÍµµ®MF 14 ´ØÌî¸µÌïMF 20 ÅÚº´Î¦ÍãFW 7 ÎëÌÚÎ´²íFW 77 ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ìFW 99 Ê¿²¬¾­¹ë¹µ¤¨GK 1 ¸¶ÅÄ¶ÖÍÇDF 33 ´¥µ®ºÈDF 42 ¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥ÁMF 8 ¿¹½Óµ®MF 16 ²ÃÆ£¾æMF 26 ±§ÅÔÌÚ½ÔFW 25 ÅìÀîÂ³FW 40 ÎëÌÚ¹ñÍ§FW 90 ¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¦¥¿¥«´ÆÆÄº£ÌðÄ¾¾ë[FC