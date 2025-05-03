¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡¢3ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤¢¤µ9»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡×¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿Ìò¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥¸¥ã¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡¢Ë¢É÷Ï¤¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÉ½¾ð¢¡¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä¡×Ìò¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¿¤Ù¤Ã»Ò¤É¤¦¤Ö¤Ä THE MOVIE¡×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ°Êª¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬µ­