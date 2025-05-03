[5.3 J2Âè13Àá](¥Ï¥ï¥¹¥¿)¢¨13:00³«»Ï¼ç¿³:ÃæÀî°¦ÅÍ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¤¤¤ï¤­FC]ÀèÈ¯GK 1 ÁáºäÍ¦´õDF 2 ÀÐÅÄÐÒ»ñDF 3 ±óÆ£Î¿DF 4 Æ²É¡µ¯ÚöMF 14 »³¸ýÂçµ±MF 19 ÂçÀ¾Íª²ðMF 24 »³²¼Í¥¿ÍMF 25 ±­ÌÚ°êºÈMF 32 ¸Þ½½ÍòÀ»¸ÊMF 38 ·§ÅÄÄ¾µªFW 10 Ã«Â¼³¤Æá¹µ¤¨GK 21 ¾¾ËÜÖÅÂÁDF 17 »³ÅÄÍµæÆDF 22 À¸¶ð¿ÎDF 37 »³ÆâÎÖÂÀÏºMF 6 ºä´ß´²ÂçMF 8 ¼ÆÅÄÁÔ²ðMF 15 ²ÃÀ¥Ä¾µ±FW 13 Â¼¾åÍÛÅÍFW 18 ÇòÎØÃÏ·ÉÂç´ÆÆÄÅÄÂ¼Íº»°[¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ]ÀèÈ¯GK