Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥ß¡¼¥º¡×²í¡Ê65¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ25Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¶½¶È¤ÎÂà½ê¤òÈ¯É½¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤È°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥¢¥­¥Ê¤Î½©»³¸­ÂÀ¡Ê41¡Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê2¿Í¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤Î§µÁ¤Ç¡¢Îéµ·Àµ¤·¤¯¤Æ¡×¤È°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Ï2023Ç¯¤Ë¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤òºÇÃ»¤Î·ÝÎò¤ÇÍ¥¾¡¤·