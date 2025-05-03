¤¤¤è¤¤¤è¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£4·î28Æü¡¢¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÉÜ¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î·èÄê¤È¤·¤Æ¡¢5·î8Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é11Æü¸áÁ°0»þ¤Þ¤Ç¤Î72»þ´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀïÆ®¹Ô°Ù¤òÄä»ß¤¹¤ë¤È°ìÊýÅª¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö5·î9Æü¤¬¡¢µì¥½Ï¢¤ÎÂÐ¥É¥¤¥ÄÀï¾¡80¼þÇ¯µ­Ç°Æü¤Ë¤¢¤¿¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â3Æü´Ö¤ÎÄäÀï¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤¬ÄäÀï¤òÇË¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡Ø¥í¥·¥¢·³¤ÏÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡Ù¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢