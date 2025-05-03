¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ 1-2 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê5·î2Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÍ³¿­¡¢¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÆ°¤­¡É¤µ¤¹¤¬¤Ë3ÅÙÌÜ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¡£2ÅÙ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼ÊÖ¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ¤¬ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»³ËÜ¤Ï¹¥Ä´¤Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë6²ó¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¡¢6Ã¥»°¿¶¤òµ­Ï¿¤·¡¢6²ó2