°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½»ÂðÉÕ¶á¤Ë½¸¤Þ¤ë¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤é¡á2Æü¡¢Àîºê»ÔÀîºê¶èÀîºê»ÔÀîºê¶è¤Î½»Âð¤Ç°ìÉôÇò¹ü²½¤·¤¿°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¡Ê20¡Ë¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯12·î°Ê¹ß¡¢¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ­¤¬¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤ÎÇ¤°ÕÄ°¼è¤ËÂÐ¤·¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬3Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ç¤°ÕÄ°¼è¤ÏÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­¤Î½êºß¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸©