º£²ó¤Ï¡¢²ÈÄí¤Ç¤â¿¦¾ì¤Ç¤â¤Ò¤É¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ë¥â¥é¥Ï¥éÉ×¤Ë¡¢°ø²Ì±þÊó¤¬µ¯¤­¤¿ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤«¤é¸ý¤¬°­¤¤É×¡Ä¡Ö»ä¤ÎÉ×¤ÏÀÎ¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¸ý¤¬°­¤¯¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¸ý¤Ë½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¡£²È¤Ç¤Ï¡Ø²¶¤¬²Ô¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤¬¸ý¤°¤»¤Ç¡¢»ä¤¬¾¯¤·¤Ç¤â¸À¤¤ÊÖ¤¹¤È¡ØÌÛ¤Ã¤È¤±¤è¡¢´óÀ¸Ãî¡Ù¤Ê¤ó¤ÆË½¸À¤òÅÇ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ç¤âÆ±Î½¤äÉô²¼¤Ë¤­¤Ä¤¤Êª¸À¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤è¤¯¡Ø¥Ð¥«¤Ï»È¤¨¤Í¡¼¡Ù¡Ø½÷¤Ï´¶¾ðÅª¤À¤«¤éÌµ