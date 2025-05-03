³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö³ÚÅ·¥È¥é¥Ù¥ë¡×¤Ç¡¢¡Ö²¹ÀôSALE¡×Âè2ÃÆ¤ò4·î18Æü¸á¸å8»þ¤«¤é5·î2Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢2²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏÁðÄÅ²¹Àô¡¦Çòº¬¼þÊÕ¥¨¥ê¥¢¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý»ÜÀß¸ÂÄê¤Ç5¡ó¤¬³ä°ú¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò1,400Ëç¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£½ÉÇñ´ü´Ö¤Ï10·î31Æü¤Þ¤Ç¡£2Ì¾1¼¼°Ê¾å¤ÎÍøÍÑ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢Â¾¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤â¤Ç¤­¤ë¡£5¤È0¤Î¤Ä¤¯Æü¤ÎÍ½Ìó¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£