¤­¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¡¢¾å»³»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À­¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤Ï¤³¤Î²È¤ÎÃËÀ­¤Î82ºÐ¤ÎºÊ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ç½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌ¤ÌÀ¡¢¾å»³»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï£¸£²ºÐ½÷À­¤ÈÈ½ÌÀ¡Ê»³·Á¡Ë ·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¾å»³»Ô¹âÌî¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃËÀ­¡Ê83¡Ë¤Î²ÈÂ²¤«¤é¡Ö1³¬¤Îµï¼¼¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ð¤Ï¸á