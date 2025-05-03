¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤ò±¿¤ÖÁ¥¤Ë¹¶·â¤Ç¤¹¡£¹ñºÝNGO¡Ö¼«Í³Á¥ÃÄÏ¢¹ç¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏÃæ³¤¤Î¥Þ¥ë¥¿²­¤Ç2Æü¡¢¥¬¥¶¤Ë»Ù±çÊª»ñ¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±´ÖÃÄÂÎ¤ÎÁ¥¤¬Ìµ¿Íµ¡¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Á¥¤Ë¤Ï16¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃÄÂÎ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¿©ÎÁ¤Ê¤É¡¢¥¬¥¶¤Ø¤Î»Ù±çÊª»ñ¤ÎÈÂÆþ¤òÄä»ß¤·¤Æ2Æü¤Ç2¤«·î¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¿ÍÆ»¾õ¶·¤ÏÃø¤·¤¯°­²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£