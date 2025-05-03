¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ÎÃËÀ­¤Î½»Âð¤«¤é¼ã¤¤½÷À­¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢µîÇ¯12·î¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬ÃËÀ­¤«¤éÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ð¤òÄ°¤­¡¢ÃËÀ­¤¬¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤ÏÀè·î30Æü¤ÎÌë¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤ÎÁÜºº°÷¤¬¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Î½»Âð¤«¤é¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ã¤¤½÷À­¤È¤ß¤é¤ì¤ë°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½»Âð¤Ë½»¤àÃËÀ­¤È°ÊÁ°¸òºÝ¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿²¬ºêºÌºéÍÛ¤µ¤ó¤Î¹Ô