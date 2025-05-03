»³¸ý¸©Æâ¤Î»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»²¼¤êÆÁ»³ÅìIC～ÆÁ»³À¾IC´Ö¤Ç¼ÖÎ¾7Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¸á¸å0»þ»þÅÀ¤Ç13¥­¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë½ÂÂÚ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¸ý¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸áÁ°8»þ40Ê¬¤´¤íÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢2¿Í¤¬·Ú½ý¤ÎÌÏÍÍ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£