¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡ÊTVO¡Ë¤Ï½Õ¤«¤é¡¢Ëè½µÅÚÍË¡ØÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡Ù¡Ê¸å6¡§58¡Á¡Ë¤ËÂ³¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·î1²ó¤Î2»þ´ÖÆÃÊÌÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÂçºå43»ÔÄ®Â¼¤òÂçÄ´ºº¡ªÃ¯¤âÃÎ¤é¤ó¥­¥ó¥°¡Ù¡Ê¸å7¡§54¡Á¡Ë¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚÍË¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓ¤Ë¡¢¡ÈÂçºå¡É¤ËÆÃ²½¤·¤¿2ÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»°¹¥Ä¾»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¹â»ëÄ°Î¨²ó¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡ÄÂçºå¤Î±Ø¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡½¡½·î¥¤¥ÁÆÃÈÖ¤À¤Ã¤¿¡ØÃ¯¤âÃÎ¤é¤ó¥­¥ó¥°¡Ù¤¬¥ì¥®¥å¥é