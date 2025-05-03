TOKIO¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬¡¢ÂçÎÌ¤Î¤¿¤±¤Î¤³¤ò¼ý³Ï¤¹¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥·¥é¥Õ¤Ç¤¹¤¹¤­¤Î¤òÊâ¤¯»³¸ýÃ£Ìé¤µ¤ó»³¸ý¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯3·î¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò»³¸ýÃ£Ìé¡×¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ï´°¼£¤·¤Ê¤¤¤È°å»Õ¤«¤éÀë¹ð¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤È°ìÀ¸ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»äÀ¸³è¤Ç¤Ï2024Ç¯11·î¡¢°ìÈÌ½÷À­¤ÈºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡Ö°ÍÂ¸¾ÉÁ´ÈÌ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ö±é³èÆ°¤ÎÍÍ