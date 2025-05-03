¡ÚUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Û¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê3¡Ý3¥¤¥ó¥Æ¥ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î1Æü¡¿¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥å¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ¶¿ÍÅªÂ­Î¢¥í¡¼¥ë&¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎFW¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤¬Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£²¤½£ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç17ºÐ¤¬¸«¤»¤¿Í¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5·î1Æü¤ËUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥¤¥ó¥Æ