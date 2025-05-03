¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò°·¤¦Hamee¡Ê¥Ï¥ß¥£¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¡Ë¤Ï¡¢¡ÖiFace¡Ê¥¢¥¤¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿iPhone 16e¸þ¤±¡ÖFirst Class¥±¡¼¥¹¡×¤ò2025Ç¯5·î¾å½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿ÂçÍýÀÐÉ÷¡Ö¥Þ¡¼¥Ö¥ë¡×¤âÂçÍýÀÐÉ÷¤ÎÌÏÍÍ¤Ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Þ¡¼¥Ö¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ö¥×¡¼¡×¤ä¡Ö101É¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡¢¡Ö¥Ô¥¯¥µ¡¼¥­¥ã